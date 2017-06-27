Башар Асад посидел в кабине российского истребителя
Президент Сирии Башар Асад прибыл на авиабазу Хмеймим для встречи с российскими военными.
Башара Асада сопровождал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент Сирии осмотрел военный объект, на котором базируется российская армия, а заодно заглянул в кабину истребителя «Су-35», отмечает ТАСС.
Москва получила участок аэродрома Хмеймим и все объекты на нем в безвозмездное пользование на 49 лет, по официальной версии, для помощи в борьбе против терроризма и радикальных течений на Ближнем Востоке.
Хмеймим - военный аэродром в 25 км к югу от города Латакия.
Следующая новость В Китае старушка на несколько часов задержала вылет самолета
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии