Башар Асад посидел в кабине российского истребителя

Президент Сирии Башар Асад прибыл на авиабазу Хмеймим для встречи с российскими военными.

Башара Асада сопровождал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент Сирии осмотрел военный объект, на котором базируется российская армия, а заодно заглянул в кабину истребителя «Су-35», отмечает ТАСС.

Москва получила участок аэродрома Хмеймим и все объекты на нем в безвозмездное пользование на 49 лет, по официальной версии, для помощи в борьбе против терроризма и радикальных течений на Ближнем Востоке.

Хмеймим - военный аэродром в 25 км к югу от города Латакия.