Башар Асад объявил о намерении остаться на посту президента Сирии до 2021 года

На встрече с журналистами и аналитиками из США и Великобритании в Дамаске президент Сирии Башар Асад объявил о том, что не намерен покидать свой пост до 2021 года.

По словам сирийского лидера, ответственность за события в стране несут в первую очередь Вашингтон и сторонники радикального ислама, - сообщает ТАСС со ссылкой на материал, опубликованный в газете The New York Times.

Авторы статьи утверждают, что Асад исключил возможность политической трансформации в государстве, пока правительственные силы не одержат победу в войне, а также указал, что рассчитывает занимать пост президента в стране хотя бы до завершения своего третьего срока, то есть до 2021 года.

Президент Сирии выразил уверенность в способности правительственных сил вернуть контроль над всей территорией страны, а главной целью Запада считает стремление сменить власть в стране.

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