Кот Барсик из Барнаула выдвинул свою кандидатуру в президенты РФ

Кот Барсик из Барнаула намерен бороться за президентское кресло на предстоящих в 2018 году выборах в России, сообщается на официальной страничке кота в социальной сети «ВКонтакте».

В материале отмечается, что кот-политик готовит программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время.

Кроме того, Барсик готов предложить свое сотрудничество козлу Тимуру, ставшему героем соцсетей из-за своей дружбы с тигром Амуром.

Пушистый политик уже имеет виртуальную Партию Кота Барсика, которая насчитывает довольно большое число сторонников в соцсетях. Ранее Барсик уже участвовал в выборах сити-менеджера Барнаула, единогласно победив по результатам «народного» интернет-голосования, сообщает «РИА Новости».