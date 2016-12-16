Кот Барсик из Барнаула выдвинул свою кандидатуру в президенты РФ
Кот Барсик из Барнаула намерен бороться за президентское кресло на предстоящих в 2018 году выборах в России, сообщается на официальной страничке кота в социальной сети «ВКонтакте».
В материале отмечается, что кот-политик готовит программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время.
Кроме того, Барсик готов предложить свое сотрудничество козлу Тимуру, ставшему героем соцсетей из-за своей дружбы с тигром Амуром.
Пушистый политик уже имеет виртуальную Партию Кота Барсика, которая насчитывает довольно большое число сторонников в соцсетях. Ранее Барсик уже участвовал в выборах сити-менеджера Барнаула, единогласно победив по результатам «народного» интернет-голосования, сообщает «РИА Новости».
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