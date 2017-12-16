В Барселоне умерла старейшая жительница Европы

В Барселоне умерла самая старая жительница Европы Ана Вела. Ей было 116 лет.

Как сообщает RT, женщина скончалась у себя дома. Она работала портнихой и в одиночку вырастила четверых детей. Позже у Велы появился свой магазин в Малаге.

Женщина родилась в октябре 1901 года в городе Пуэнте-Хениль провинции Кордова.

Ранее Велу признали старейшей жительницей Европы после смерти 117-летней итальянки.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: общество
Следующая новость В Красноярском крае лейтенанта полиции лишили премии за улыбку на совещании

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО