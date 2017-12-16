В Барселоне умерла старейшая жительница Европы

В Барселоне умерла самая старая жительница Европы Ана Вела. Ей было 116 лет.

Как сообщает RT, женщина скончалась у себя дома. Она работала портнихой и в одиночку вырастила четверых детей. Позже у Велы появился свой магазин в Малаге.

Женщина родилась в октябре 1901 года в городе Пуэнте-Хениль провинции Кордова.

Ранее Велу признали старейшей жительницей Европы после смерти 117-летней итальянки.