«Ак Барс» не сумел выиграть в 9 раз подряд

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в Загребе «Медвешчаку» со счетом 1:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан и Томаш Мертл. У «Ак Барса» единственную шайбу оформил Федор Малыхин.

«Ак Барс» не сумел выиграть в 9 раз подряд.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Буйнакском районе Дагестана введен режим КТО

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО