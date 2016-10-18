Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в Загребе «Медвешчаку» со счетом 1:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан и Томаш Мертл. У «Ак Барса» единственную шайбу оформил Федор Малыхин.

«Ак Барс» не сумел выиграть в 9 раз подряд.