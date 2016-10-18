«Ак Барс» не сумел выиграть в 9 раз подряд
Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в Загребе «Медвешчаку» со счетом 1:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан и Томаш Мертл. У «Ак Барса» единственную шайбу оформил Федор Малыхин.
«Ак Барс» не сумел выиграть в 9 раз подряд.
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