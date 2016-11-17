Бароев не собирается судиться с МОК из-за лишения его серебра Олимпиады-2008

Олимпийский чемпион Афин по греко-римской борьбе Хасан Бароев не будет подавать в суд на Международный олимпийский комитет, лишивший его серебряной медали Игр-2008 в Пекине, поскольку не видит в этом смысла.

- Я не собираюсь ни с кем судиться – не вижу в этом смысла. И оправдываться мне не в чем, я не употреблял допинг. И в каких веществах содержится туринабол, не знаю. Но многих из российских спортсменов обвиняют именно в употреблении этого вещества, - цитирует Бароева ТАСС.

Министр спорта Северной Осетии заявил также, что получил уведомление о том, что его пробы попали под подозрение еще три месяца назад.

- Когда начались нападки и обвинения на российский спорт, мне пришло письмо, в котором мне сообщили, что подозревают в употреблении допинга. Я не стал бодаться, не собираюсь и сейчас – перед борцовским сообществом моя совесть чиста, - подчеркнул олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

По словам Бароева, в год Олимпиады в Пекине он минимум десять раз сдавал тесты, и ни разу у антидопинговых служб не возникло к нему вопросов.

- В 2008 году я как минимум 10 раз сдавал допинг-пробы, выступая на всех официальных стартах. За всю карьеру я сдал под 300 проб, и никогда с такой бедой, как допинг, не сталкивался. Почему это происходит спустя восемь лет после Игр? Если надо, я могу ответить на любой вопрос МОК, но оправдываться мне не в чем, - заявил Бароев.

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Места: Россия
События: спорт, допинг
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