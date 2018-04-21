В Барнауле простились с погибшими в «Зимней вишне» школьниками

В Барнауле состоялась церемония прощания с погибшими в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово школьниками.

На весенних каникулах в Кемерово приехали двое учащихся младших классов. Дети планировали посетить отца. 25 марта он отправился с ними в кинотеатр в «Зимней вишне». В результате пожара отец и оба ребенка скончались.

«Жители столицы Алтайского края пришли с цветами и траурными венками, чтобы выразить соболезнования, поддержать родных и близких», - говорится в сообщении правительства региона.

Проститься с погибшими приехали губренатор Александр Карлин, глава администрации Барнаула Сергей Дугин и другие представители органов власти, передает телеканал «360». Отца похоронили на Новомихайловском кладбище в Барнауле, двух школьников – на кладбище в селе Бельмесево.

При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, среди них 41 ребенок. Следователи пытаются выяснить, почему прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверку безопасности в здании.