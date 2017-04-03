В Барнауле появились автоматы по продаже молочных продуктов
В аграрном университете и в одном из торговых центров Барнаула появились автоматы, продающие молоко, творог, сметану и другие молочные продукты.
В ближайшее время предполагается установить их на вокзале, кардиодиспансере Алтайского края и спальных районах города.
Вся продукция в молокоматах обновляется ежедневно. В случае истечения срока годности у какого-либо продукта, система автоматически блокирует его продажу, передает Nation News.
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