В Барнауле появились автоматы по продаже молочных продуктов

В аграрном университете и в одном из торговых центров Барнаула появились автоматы, продающие молоко, творог, сметану и другие молочные продукты.

В ближайшее время предполагается установить их на вокзале, кардиодиспансере Алтайского края и спальных районах города.

Вся продукция в молокоматах обновляется ежедневно. В случае истечения срока годности у какого-либо продукта, система автоматически блокирует его продажу, передает Nation News.