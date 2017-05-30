Барнаул может стать Путинбургом

Одна из участниц праймериз партии «Единая Россия» предложила переименовать город Барнаул в Алтайском крае в Путинбург или Путинград.

Автором предложения выступила заместитель гендиректора компании «Адонай» Марина Чаузова. По ее мнению, такой шаг помог бы краевому центру решить многие городские проблемы.

«Владимир Путин – лидер не только России, но и всего мира. Посмотрите, как Россия с колен поднялась», - заявила сторонница «Единой России», отметив, что со старым названием город будет развиваться крайне медленно из-за негативной энергетики.

При этом Марина Чаузова подчеркнула, что переименовывать город без учета мнений барнаульцев не имеет смысла.

Вместе с тем, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов отметил, что таким образом Чузова хотела привлечь к себе внимание СМИ.

Региональные лидеры «Единой России» попытались сделать вид, что относятся к прозвучавшей инициативе нейтрально, подчеркнув, что предложения участников не являются официальной позицией партии, сообщает Федерал пресс.

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