Бармен в Италии случайно отравил посетителей жидкостью для чистки труб
Работник кафе в итальянском городе Генуя случайно налил посетителям чистящую жидкость с каустической содой вместо воды.
Как уточняется в материале, бармен разлил жидкость в бокалы и подал посетителям, которые, после дегустации «коктейля» попали в больницу с сильным жжением полости горла и пищевода. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
Меры, принятые к виновнику инцидента, не сообщаются, уточняет интернет-издание Oane.ws.
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