Бармен в Италии случайно отравил посетителей жидкостью для чистки труб

Работник кафе в итальянском городе Генуя случайно налил посетителям чистящую жидкость с каустической содой вместо воды.

Как уточняется в материале, бармен разлил жидкость в бокалы и подал посетителям, которые, после дегустации «коктейля» попали в больницу с сильным жжением полости горла и пищевода. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Меры, принятые к виновнику инцидента, не сообщаются, уточняет интернет-издание Oane.ws.