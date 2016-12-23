Барда Александра Новикова обвинили в крупном мошенничестве

Барда и худрука Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения по ходатайству следствия.

Бард проходит по делу бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года по факту хищения взносов у 65 пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» на сумму свыше 150 миллионов рублей.