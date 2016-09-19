Barbie не будут проверять на религиозность

Как стало известно российские продавцы и производители детских игрушек предложили учитывать религиозный аспект при проведении так называемой психолого-педагогической экспертизы. Такую проверку планируется ввести после принятия поправок в технический регламент «О безопасности игрушек».

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в свою очередь опровергла требование производителей о религиозной проверке игрушек, сообщает «Национальная служба новостей».

«Никаких предложений о том, чтобы учитывать именно религиозный аспект при экспертизе игрушек, от нас не поступало. Наша позиция такова, что при производстве детской продукции необходимо учитывать возрастные и психологические особенности. Мы провели большой анализ, в результате которого у нас появился ряд вопросов. Например, что такое психолого-педагогическая безопасность – каким нормативным актом это определяется? Что такое определение нравственного благополучия детей? Мы хотим увидеть ответы на эти вопросы в законодательной форме. Если законодательные поправки о проведении психолого-педагогической экспертизы уже обсуждаются, то мы бы хотели иметь полный перечень документов. С нашей стороны какого-то специального предложения о принятии во внимание именно религиозного аспекта не было», — подчеркнула Цицулина.

По ее мнению кукла Barbie легко пройдет данную экспертизу, так как эта кукла представлена в разных национальностях и разной одежде и у родителей всегда есть выбор какую именно модель купить.

Поправки в техрегламент «О безопасности игрушек» обсуждаются на уровне Евразийского экономического союза. Стадию публичных обсуждений планируют завершить до 30 ноября.

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