Барак Обама заявил о своей поддержке директора ФБР Джеймса Коми

Президент США Барак Обама, несмотря на все заявления главы ФБР Джеймса Коми, продолжает ценить директора Федерального бюро расследований. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

- Президент рассматривает директора Коми как честного, принципиального человека. Мнение президента о нем не изменилось, — цитирует Эрнеста РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Коми сообщил о возобновлении расследования, связанного с использованием бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки.

За несколько дней до президентских выборов новые письма Клинтон были обнаружены на сервере мужа помощницы бывшей первой леди страны. Но в воскресенье, 6 ноября Коми объявил о прекращении дела против Клинтон.