Барак Обама занял 12 место в рейтинге президентов США

Бывший президент США Барак Обама занял 12 место в рейтинге глав Америки.

Рейтинг опубликован на сайте телеканала C-Span. В его составлении принимали участие политологи, историки и другие профильные специалисты.

Первое место в нем занял Авраам Линкольн. Вторую и третью строчку зполучили Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт соответственно.

Предыдущий глава США занял лишь 12 место, но при этом отмечены его заслуги в области экономического регулирования. Хуже всего Барка Обама проявил себя во взаимодействии с Конгрессом.

Работа президентов оценивалась по 10-тибалльной шкале, где 1 балл означал «неэффективная», а 10 — «очень эффективная». Также среди прочих критериев умение убеждать общественность, эффективность управления в кризис, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные способности, отношения с Конгрессом, понимание и составление повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели с учетом сложившейся ситуации, - сообщает Lenta.ru.

В январе американский институт общественного мнения показал результаты соцопроса, согласно которому популярность Барака Обамы за восемь лет правления составила 53 %.