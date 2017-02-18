Барак Обама занял 12 место в рейтинге президентов США

Бывший президент США Барак Обама занял 12 место в рейтинге глав Америки.

Рейтинг опубликован на сайте телеканала C-Span. В его составлении принимали участие политологи, историки и другие профильные специалисты.

Первое место в нем занял Авраам Линкольн. Вторую и третью строчку зполучили Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт соответственно.

Предыдущий глава США занял лишь 12 место, но при этом отмечены его заслуги в области экономического регулирования. Хуже всего Барка Обама проявил себя во взаимодействии с Конгрессом.

Работа президентов оценивалась по 10-тибалльной шкале, где 1 балл означал «неэффективная», а 10 — «очень эффективная». Также среди прочих критериев умение убеждать общественность, эффективность управления в кризис, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные способности, отношения с Конгрессом, понимание и составление повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели с учетом сложившейся ситуации, - сообщает Lenta.ru.

В январе американский институт общественного мнения показал результаты соцопроса, согласно которому популярность Барака Обамы за восемь лет правления составила 53 %.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: политика
Персоны: Барак Обама
Следующая новость Лавров не будет встречаться с американской стороной в Мюнхене

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО