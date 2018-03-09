Барак Обама решил податься в шоу-бизнес

Экс-президент США Барак Обама может стать ведущим собственного шоу. Соответствующие переговоры политик ведет с компанией Netflix.

По сведениям The New York Times, в основу программы будут положены некие «вдохновляющие истории». Предположительно они будут касаться таких тематик как миграционная политика, здравоохранение, климатические изменения. Формат серий и их количество пока не определены.

Супруга экс-президента Мишель Обама также может появиться на американском телевидении в качестве ведущей. Она, возможно, будет вести программу, посвященную правильному питанию.