Барак Обама решил податься в шоу-бизнес
Экс-президент США Барак Обама может стать ведущим собственного шоу. Соответствующие переговоры политик ведет с компанией Netflix.
По сведениям The New York Times, в основу программы будут положены некие «вдохновляющие истории». Предположительно они будут касаться таких тематик как миграционная политика, здравоохранение, климатические изменения. Формат серий и их количество пока не определены.
Супруга экс-президента Мишель Обама также может появиться на американском телевидении в качестве ведущей. Она, возможно, будет вести программу, посвященную правильному питанию.
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