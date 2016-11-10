Барак Обама рассказал о «задушевной беседе» с Трампом в Овальном кабинете

Действующий президент США Барак Обама рассказал, что провел «прекрасную беседу» с победившим на президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом.

По словам Обамы, нынешний и будущий президенты Соединенных Штатов обсудили широкий спектр проблем внутренней, внешней политики, а также организационные вопросы, - сообщает Интерфакс.

Трамп, в свою очередь, выразил намерение работать с Обамой.

Ранее сообщалось, что Обама нарушил традицию совместного фото на южной лужайке Белого дома.

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