Барак Обама рассказал о «задушевной беседе» с Трампом в Овальном кабинете
Действующий президент США Барак Обама рассказал, что провел «прекрасную беседу» с победившим на президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом.
По словам Обамы, нынешний и будущий президенты Соединенных Штатов обсудили широкий спектр проблем внутренней, внешней политики, а также организационные вопросы, - сообщает Интерфакс.
Трамп, в свою очередь, выразил намерение работать с Обамой.
Ранее сообщалось, что Обама нарушил традицию совместного фото на южной лужайке Белого дома.
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