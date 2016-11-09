Барак Обама поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США

Действующий президент США Барак Обама не сразу сумел дозвониться до победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, поскольку в тот момент республиканец выступал перед своими избирателями. Тем не менее беседа оставляющего пост Обамы и заступающего на должность Трампа состоялась.

- Обама позвонил Трампу, и они мило побеседовали, - цитирует главу избирательной кампании республиканца Келлиэнн Конвей «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест подтвердил, что Обама оставил свободное место в своем расписании на среду и четверг для возможной встречи со своим преемником на посту президента.