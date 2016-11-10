Барак Обама по-прежнему считает Трампа непригодным для управления государством

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам, что действующий президент США Барак Обама не изменил своей оценки победившего на выборах Дональда Трампа, которого считает непригодным для управления такой страной, как Соединенные Штаты.

- Мнение президента не изменилось. Он придерживается тех же взглядов, которые он выражал во время предвыборной кампании. Он говорил об этом на выступлениях по всей стране, но американцы решили выбрать его преемником Трампа, - цитирует Эрнеста ТАСС.

По словам представителя Белого дома, несмотря на не самое лучшее отношение к Трампу, Обама намерен провести «плавный переход власти» в стране.

Ранее Барак Обама открыто встал на сторону кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявляя, что Трамп не тот человек, которому можно доверить «ядерный чемоданчик».