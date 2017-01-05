Барак Обама получил секретный доклад спецслужб о вмешательстве РФ в выборы в США

Секретный доклад о якобы имевших место фактах вмешательства России и других иностранных государств в президентские выборы в США передан действующему главе Белого дома Бараку Обаме.

Та часть доклада, которая не является государственной тайной, будет представлена общественности на следующей неделе, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Ранее сообщалось, что офис директора Национальной разведки США намерен представить общественности сведения о «российских кибератаках», в которой не будет содержаться информация «об источниках и методах», которыми пользуется разведка США в вопросе расследования кибератак.

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Теги:
Места: Россия, США
Персоны: Барак Обама
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