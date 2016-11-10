Барак Обама отменил совместное фото с Дональдом Трампом в Белом доме

Традиция совместного фото действующего и будущего президентов США у Южной лужайки в Белом доме нарушена Бараком Обамой.

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп прибыл в Белый дом вместе с супругой Меланьей. Пока Обама и Трамп беседовали в Овальном кабинете, Мишель Обама проводила для супруги нового президента экскурсию по Белому дому, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание не указывает причину отказа Обамы фотографироваться с Трампом, но напоминает, что в 2008 году в аналогичной ситуации Джордж Буш-младший сфотографировался с Обамой и его супругой.

Ранее Барак Обама открыто встал на сторону Хиллари Клинтон, заявив, что Трамп не тот человек, которому можно доверить «ключи от ядерного чемоданчика».