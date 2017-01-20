Барак Обама оставил в Овальном кабинете предназначенную Дональду Трампу записку

Следуя давней традиции, Барак Обама, президентские полномочия которого истекают в 20:00 по московскому времени, оставил в Овальном кабинете записку, адресованную своему преемнику республиканцу Дональду Трампу.

Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола, содержание письма неизвестно, - сообщает ТАСС.

Покидая Овальный кабинет, Обама подчеркнул, что будет скучать по Белому дому. Планируется, что он вместе с семьей покинет Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Дональда Трампа, не привлекая к себе внимания, что также является данью традиции.

Трамп должен проводить Обаму к выходу через восточный портал здания Конгресса. Там же на ступенях выстроится почетный караул и соберутся члены Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств. Затем семья Обамы на вертолете, если позволит погода, или на автомобиле будет доставлена на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. Там он произнесет несколько прощальных слов собравшимся проводить его ближайшим друзьям, помощникам, сотрудникам Белого дома.

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