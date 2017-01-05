Барак Обама награжден медалью Пентагона за заслуги в борьбе с терроризмом

В ходе торжественной церемонии на военной базе Майер-Хендерсон-Холл в Вирджинии покидающему пост президента США Бараку Обаме вручена медаль Министерства обороны страны «За выдающуюся службу».

Перед вручением награды ведущим церемонии были зачитаны заслуги действующего президента, среди которых, в частности, укрепление партнерских отношений с другими странами, техническая модернизация вооруженных сил.

- Он руководил операцией по устранению лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация) Усамы бен Ладена, - цитирует слова ведущего ТАСС.

В заслугу Обаме поставили также то, что международная террористическая группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация) оказалась на грани разгрома.

Кроме того, Обама «дал указание усилить военное присутствие в Европе с целью сдерживания российской агрессии», а в Азии он укрепил союз с Японией и Республикой Корея.

Упоминались также ядерное соглашение с Ираном и новый договор с Израилем о предоставлении ему военной помощи.

Медаль президенту вручил глава Пентагона Эштон Картер. В заключительной речи, длившейся примерно 20 минут, Обама поблагодарил всех военнослужащих, отметив, что благодаря им США укрепили отношения с союзниками в Европе и Азии.

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