Барак Обама начнет готовить мировых лидеров будущего

Впервые после ухода с поста президента США Барак Обама выступил на публике, где заявил о своем намерении сфокусироваться на работе с молодежью.

«Главное и самое важное, что я могу сделать – это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», – сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго.

Обама отметил, что его, в первую очередь, интересуют такие сферы как судебная реформа и финансирование политики, сообщает РИА Новости.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что Барак Обама напрямую не станет вмешиваться в политику США.

«Он сам бывший президент, и этот титул за ним сохраняется, к нему все равно будут обращаться: «мистер президент». И любые его высказывания в адрес действующего президента будут означать дестабилизацию института президентства», - пояснил Рогулев.

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