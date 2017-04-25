Барак Обама начнет готовить мировых лидеров будущего

Впервые после ухода с поста президента США Барак Обама выступил на публике, где заявил о своем намерении сфокусироваться на работе с молодежью.

«Главное и самое важное, что я могу сделать – это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», – сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго.

Обама отметил, что его, в первую очередь, интересуют такие сферы как судебная реформа и финансирование политики, сообщает РИА Новости.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что Барак Обама напрямую не станет вмешиваться в политику США.

«Он сам бывший президент, и этот титул за ним сохраняется, к нему все равно будут обращаться: «мистер президент». И любые его высказывания в адрес действующего президента будут означать дестабилизацию института президентства», - пояснил Рогулев.