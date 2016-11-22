Барак Обама и Дональд Трамп пообщались по телефону

Действующий президент США Барак Обама и победивший на выборах республиканец Дональд Трамп пообщались по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

- Президент Обама взял на себя обязательство по обеспечению гладкой передачи власти, они с Трампом беседовали как минимум однажды после встречи в Овальном кабинете, - цитирует Эрнеста ТАСС.

Представитель президентской администрации отказался уточнить, о чем шла речь в беседе двух политиков, а также уточнить дату, когда состоялся разговор.