Барак Обама и Дональд Трамп пообщались по телефону
Действующий президент США Барак Обама и победивший на выборах республиканец Дональд Трамп пообщались по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.
- Президент Обама взял на себя обязательство по обеспечению гладкой передачи власти, они с Трампом беседовали как минимум однажды после встречи в Овальном кабинете, - цитирует Эрнеста ТАСС.
Представитель президентской администрации отказался уточнить, о чем шла речь в беседе двух политиков, а также уточнить дату, когда состоялся разговор.
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