Аль Бано перенес сложную операцию

Известный итальянский певец Аль Бано перенес операцию после двух инфарктов. Исполнитель почувствовал себя плохо в пятницу вечером во время репетиции новогоднего концерта в Риме.

Первый инфаркт случился в 18 часов и за ним сразу последовал второй. Аль Бано был немедленного доставлен в больницу, где его в ночь на субботу прооперировали, сообщает РИА Новости.

Аль Бано (настоящее имя – Альбано Корризи) в мае исполнилось 73 года. Он стал известен после своих выступлений в дуэте с Роминой Пауэр на песенных фестивалях в Сан-Ремо.