Аль Бано перенес сложную операцию

Известный итальянский певец Аль Бано перенес операцию после двух инфарктов. Исполнитель почувствовал себя плохо в пятницу вечером во время репетиции новогоднего концерта в Риме.

Первый инфаркт случился в 18 часов и за ним сразу последовал второй. Аль Бано был немедленного доставлен в больницу, где его в ночь на субботу прооперировали, сообщает РИА Новости.

Аль Бано (настоящее имя – Альбано Корризи) в мае исполнилось 73 года. Он стал известен после своих выступлений в дуэте с Роминой Пауэр на песенных фестивалях в Сан-Ремо.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: культура
Следующая новость Наина Ельцина ответила Михалкову на его слова о "Ельцин Центре"

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО