Аль Бано перенес сложную операцию
Известный итальянский певец Аль Бано перенес операцию после двух инфарктов. Исполнитель почувствовал себя плохо в пятницу вечером во время репетиции новогоднего концерта в Риме.
Первый инфаркт случился в 18 часов и за ним сразу последовал второй. Аль Бано был немедленного доставлен в больницу, где его в ночь на субботу прооперировали, сообщает РИА Новости.
Аль Бано (настоящее имя – Альбано Корризи) в мае исполнилось 73 года. Он стал известен после своих выступлений в дуэте с Роминой Пауэр на песенных фестивалях в Сан-Ремо.
Следующая новость Наина Ельцина ответила Михалкову на его слова о "Ельцин Центре"
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии