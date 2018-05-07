Баннеры ко Дню Победы запестрели жуткими ошибками
На зданиях в Кургане вывесили баннеры, посвященные Дню Победы, с орфографическими ошибками.
На размещенные в городе баннеры обратили внимание местные жители, о чем сообщили в социальных сетях.
На одном из плакатов написано «Оборонна Севостополя» (здесь авторы умудрились сделать сразу две ошибки) и «Защитники Бресткой крепости».
В администрации города заявили, что не заказывали плакаты, и сослались на то, что баннеры были изготовлены местной фирмой на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы, сообщает РИА Новости.
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