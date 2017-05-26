Банковские депозиты малого бизнеса получат страховку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов поддержать предложение по расширению системы страхования вкладов на депозиты малого бизнеса.

Страхование вкладов малого бизнеса до 1,4 миллиона рублей будет осуществляться через Агентство по страхованию вкладов.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, вклады малого бизнеса могут начать страховаться с 1 января 2018 года.

Общий объем депозитов малого бизнеса в банках на данный момент превышает три триллиона рублей, отмечает RG.ru.