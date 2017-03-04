Для банков, хранящих деньги на капремонт, разработали новые требования

Правительство России одобрило документ об ужесточении требований к банкам, хранящим деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Постановление размещено на сайте кабинета министров.

Согласно новым требованиям, кредитные организации должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, а также контролироваться Банком России или госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Организациям необходимо иметь точки приема платежей в каждом муниципальном образовании, чтобы получить возможность хранить деньги на капремонт.

Новые требования призваны снизить риски отзыва лицензии у банка и стабилизировать работу региональных систем капремонта.

В декабре 2012 года был принят закон о создании региональных систем капремонта в многоквартирных домах за счет средств собственников жилых помещений, сообщает РИА Новости. Жильцы могут вносить плату за капремонт на специальный счет дома или на счет оператора.

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