Банкоматы Сбербанка начали узнавать клиентов в лицо

В столичном офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте появился первый в стране банкомат, распознающий клиента через идентификацию лица.

Пока банкомат работает в тестовом режиме, до 2018 года специалисты будут следить за его работой и вносить коррективы. Пока банкомат доступен только сотрудникам банка.

Еще в мае Сбербанк разрабатывал проект и проводил оценку стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией. Теперь же появилась возможность проверить все теории и разработки на практике, отмечает РБК.