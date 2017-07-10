Банкоматы Сбербанка начали узнавать клиентов в лицо

В столичном офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте появился первый в стране банкомат, распознающий клиента через идентификацию лица.

Пока банкомат работает в тестовом режиме, до 2018 года специалисты будут следить за его работой и вносить коррективы. Пока банкомат доступен только сотрудникам банка.

Еще в мае Сбербанк разрабатывал проект и проводил оценку стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией. Теперь же появилась возможность проверить все теории и разработки на практике, отмечает РБК.

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