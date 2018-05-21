Банкиры раскритиковали идею выдачи ипотеки подросткам

Предложение депутата ЛДПР Василия Власова в Ассоциации российских банков (АРБ) назвали политическим капризом, не имеющим отношения к развитию ипотеки.

По мнению парламентария, россиянам следует разрешить брать ипотеку в возрасте 14 лет, чтобы к 25-30 годам они уже могли обеспечить себя собственным жильем.

Вице-президент АРБ Эльман Мехтиев в интервью НСН отметил, что инициатива спорная, поскольку подросткам негде взять средства на первоначальный взнос за ипотечную квартиру. Кредиты, где таковой отсутствует, считаются наиболее рискованными, поэтому банки не захотят подвергать опасности как собственные средства, так и деньги вкладчиков.

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Места: Россия
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