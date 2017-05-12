Банкиры «отмыли» 1 миллиард рублей бочками с водой
Сотрудники сразу трех банков задержаны полицией за финансовые махинации с кредитами на сумму 1 миллиард рублей.
С 2014 по 2015 год банкриры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около 1 млрд рублей.
В качестве залога по кредитам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с обычной водой, отмечает Interfax.
В Москве, Московской и Брянской областях проведены обыски во всех трех банках, где в интересах следствия изъята вся документация.
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