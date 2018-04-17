Банкиров могут обязать выплачивать долги клиентам банков

Президент России Владимир Путин считает необходимым установить субсидиарную ответственность банкиров перед клиентами их кредитных организаций в случае банкротства.

Во время встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой глава государства отметил, что достаточно серьезная ответственность должна лежать н всех участниках процесса возврата долгов клиентам обанкротившихся банков.

Путин сделал акцент на актуальности проблемы невыплат долгов работникам в банковской сфере при признании кредитных организаций несостоятельными. Москалькова при этом добавила, что владельцы таких банков обычно ничем не рискуют, сохраняя свои капиталы и имущество, передает Ura.ru.