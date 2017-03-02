Банки в России начали массово блокировать карты и счета граждан

Основные жалобы клиентов касаются трех проблем - блокировки карт при внесении или снятии крупных сумм, либо переводах на счет клиента или третьему лицу. Подавляющее большинство претензий – около 80% - поступает от клиентов «Сбербанка».

К росту жалоб россиян на незаконные блокировки счетов привели попытки банков автоматизировать процессы выявления подозрительных операций, пишет «Коммерсантъ». Сбербанк как раз выступил пионером в централизации таких проверок, поэтому к нему больше всего жалоб.

Однако, предупреждает издание, в перспективе с этой проблемой столкнутся клиенты и других банков. Первые массовые жалобы клиентов появились на сайте banki.ru. В Росфинмониторинге подтвердили рост жалоб физлиц на блокировки счетов со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ).

Как пишет «Коммерсантъ», в ситуацию мог бы вмешаться Росфинмониторинг – например, озвучить предложения о разработке нормативных документов или рекомендаций для банков со стороны ЦБ. Однако ЦБ не намерен вмешиваться в ситуацию, поскольку «не располагает информацией о массовых жалобах физических лиц из-за блокировки счетов».