Банки обяжут блокировать сомнительные переводы

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому, банки с 2017 года обязаны будут блокировать операции по переводу денежных средств на срок до двух дней, в случае если трансакция покажется им сомнительной.

Ранее в документе было прописано лишь право, а не обязанность банков блокировать подозрительные переводы.

По мнению представителей кредитных организаций, нововведение является избыточным регулированием. Они также выразили опасения, что блокировать придется платежи, которые лишь формально попадают под критерий сомнительных.

По словам представителя Минфина, обязанность блокировать подозрительные переводы будет у оператора по приему платежей в том случае, если он выявит обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента, которые устанавливаются Банком России.

Кроме того, банки будут вынуждены приостанавливать денежные платежи на срок до двух дней при выявлении признаков ошибочных переводов, а также информировать клиента о подозрительных трансакциях, пишет газета «Известия».