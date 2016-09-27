В Банке России рассказали о показателях ВВП в третьем квартале

Рост ВВП России в третьем квартале по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонного фактора оценивается близким к нулю, в годовом выражении снижение экономики в третьем квартале составит 0,4-0,7 процента, говорится в аналитических материалах Центробанка по итогам августа.

- Процессы восстановления экономики в августе оставались неустойчивыми. С одной стороны, возобновился рост промышленного производства, ускорилось повышение выпуска сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, слабый потребительский и инвестиционный спрос и умеренно пессимистичные ожидания компаний сдерживали производственную активность, - говорится в обзоре регулятора.

Также Центробанк сообщил о замедлении снижения инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале до 2,5-3,5 процента с 4,3 процента в первом полугодии. В августе снижение приблизилось к нулевым значениям.