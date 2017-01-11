Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов рублей
В одном из филиалов «Булгарбанка» в Москве недосчитались 20 миллионов рублей.
О пропаже денежных средств в полицию сообщило руководство филиала. Предполагается, что кража была совершена в период с 31 декабря по 10 января.
В правоохранительных органах столицы факт похищения подтвердили, но подробностей происшествия пока не раскрывают, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Экс-глава МЭР не стал обжаловать арест своего имущества
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии