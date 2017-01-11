Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов рублей

В одном из филиалов «Булгарбанка» в Москве недосчитались 20 миллионов рублей.

О пропаже денежных средств в полицию сообщило руководство филиала. Предполагается, что кража была совершена в период с 31 декабря по 10 января.

В правоохранительных органах столицы факт похищения подтвердили, но подробностей происшествия пока не раскрывают, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».