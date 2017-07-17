Банк «Югра» на грани лишения лицензии

Банк «Югра» оказался на грани отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности из-за дисбаланса в 4 миллиарда рублей.

По данным газеты «Известия», Банк России может отозвать лицензию у «Югры» уже 17 июля.

Регулятор предписал банку сформировать резерв на 13,4 миллиарда рублей. Временная администрация кредитной организации снизила стоимость имущества банка на 10,5 миллиардов рублей, а капитал сократился на 8,1 миллиарда рублей после изменения оценки ценных бумаг.

Представители «Югры» также не исключают, что банк в ближайшее время может лишиться лицензии, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк «Югра» из-за предоставления недостоверной отчетности и манипуляций со вкладами. Такое решение стало полной неожиданностью для руководства кредитной организации.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
Следующая новость В небе над Донбассом кружил американский беспилотник

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО