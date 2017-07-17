Банк «Югра» на грани лишения лицензии

Банк «Югра» оказался на грани отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности из-за дисбаланса в 4 миллиарда рублей.

По данным газеты «Известия», Банк России может отозвать лицензию у «Югры» уже 17 июля.

Регулятор предписал банку сформировать резерв на 13,4 миллиарда рублей. Временная администрация кредитной организации снизила стоимость имущества банка на 10,5 миллиардов рублей, а капитал сократился на 8,1 миллиарда рублей после изменения оценки ценных бумаг.

Представители «Югры» также не исключают, что банк в ближайшее время может лишиться лицензии, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк «Югра» из-за предоставления недостоверной отчетности и манипуляций со вкладами. Такое решение стало полной неожиданностью для руководства кредитной организации.