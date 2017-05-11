Банк «ВТБ24» выпустит для населения ипотечные облигации

Банк «ВТБ24», по примеру «Сбербанка» с его облигациями федерального займа, выпустит ипотечные облигации для населения.

Все бумаги будут продаваться под гарантии Агентства ипотечного жилищного кредитования, отмечает ТАСС.

Председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов пояснил, что первый выпуск ипотечных облигаций для населения может состояться осенью, после оценки ситуации с бумагами «Сбербанка». По его словам, к концу лета будет сделано размещение 50 млрд рублей для институциональных инвесторов в качестве пробы.

Ипотечные ценные бумаги ― разновидность вторичных ценных бумаг, служащих универсальным инструментом рефинансирования инвестиций в жилищное строительство, то есть средством для краткосрочного восстановления финансовых вливаний в жилые объекты, которые приобретаются на рынке посредством ипотеки.

При этом ценные бумаги поддерживают стабильность рефинансирования ипотечного строительства за счет того, что возврат денежных средств инвестору осуществляется в сроки меньшие, нежели сроки погашения суммы ипотечного кредита.