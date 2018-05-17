Банк «ВТБ» продал очередной кусок котлеты «Burger King»

Банк «ВТБ» продал свою долю в сети ресторанов «Burger King» в России неназванному покупателю.

Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.

В феврале банк избавился от пакета акций в 16,62%, и после сегодняшней сделки владеет 19,98% сети «Burger King Russia».

При этом отмечается, что по итогам 2017 года выручка сети выросла на 35% и составила 29,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 900 млн рублей (выросла в девять раз), сообщает Regnum.