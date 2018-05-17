Банк «ВТБ» продал очередной кусок котлеты «Burger King»
Банк «ВТБ» продал свою долю в сети ресторанов «Burger King» в России неназванному покупателю.
Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.
В феврале банк избавился от пакета акций в 16,62%, и после сегодняшней сделки владеет 19,98% сети «Burger King Russia».
При этом отмечается, что по итогам 2017 года выручка сети выросла на 35% и составила 29,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 900 млн рублей (выросла в девять раз), сообщает Regnum.
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