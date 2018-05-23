Банк «ВТБ» может не дождаться долгов Олега Дерипаски

После попадания бизнесмена Олега Дерипаски в список санкций США российский банк «ВТБ» прекратил кредитовать связанные с миллиардером компании.

Председатель правления банка Андрей Костин заявил, что никаких новых сумм и никаких финансовых операций банк с Олегом Дерипаской больше не ведет.

Он добавил, что данная мера может быть временной, так как «ВТБ» является крупным кредитором бизнесмена и рассчитывает вернуть деньги.

Вместе с тем банкир отметил, что на компании из санкционного списка США приходится менее 2% активов «ВТБ», поэтому бизнес банка существенно не пострадает, передает «Ведомости».