Банк «ВТБ» может не дождаться долгов Олега Дерипаски
После попадания бизнесмена Олега Дерипаски в список санкций США российский банк «ВТБ» прекратил кредитовать связанные с миллиардером компании.
Председатель правления банка Андрей Костин заявил, что никаких новых сумм и никаких финансовых операций банк с Олегом Дерипаской больше не ведет.
Он добавил, что данная мера может быть временной, так как «ВТБ» является крупным кредитором бизнесмена и рассчитывает вернуть деньги.
Вместе с тем банкир отметил, что на компании из санкционного списка США приходится менее 2% активов «ВТБ», поэтому бизнес банка существенно не пострадает, передает «Ведомости».
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