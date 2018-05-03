Банк требует от Романа Абрамовича возврата крупного долга

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пытается отсудить у российского миллиардера 46 миллионов долларов.

Речь идет о долге по кредиту, предоставленному еще в конце 1990-х годов. Изначально сумма составляла 17,5 миллиона долларов, но за прошедшие годы выросла почти втрое.

Банк подал иск в швейцарский суд. Ответчиками по нему, наряду с Абрамовичем, названы бывший директор Runicom SA (впоследствии обанкротившейся) и «Сибнефти» Евгений Швидлер и «Газпромнефть»,сообщает Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

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