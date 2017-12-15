Банк «Солидарность» стал новым агнцем заклания Центробанка

Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у столичного банка «Солидарность», лишив его любой деятельности банковских операций.

В банке назначена новая временная администрация.

Отмечается, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

Также банк допускал многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, передает Interfax.

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