Банк России заменит отзыв лицензии у банков штрафами

Банк России может заменить отзыв лицензии у банков на огромные штрафы, говорится в законопроекте, вносящем поправки в закон «О Центральном банке РФ».

Уточняется, что размер штрафов для кредитных организаций, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, будет определяться величиной собственного капитала.

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», считаю, что введение штрафов имеет больший потенциал, так как отзыв лицензии и приостановление деятельности наносит ощутимый удар по клиентам банков.

При этом сами банковские клиенты не уверены, что штрафы вместо отзыва будут благом, так как опасающиеся штрафов кредитные организации будут требовать от клиентов гораздо больше документов для проведения операций, сообщает «Федерал пресс».