Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что решение не стало неожиданностью, так как, снижая ставку на сентябрьском заседании, ЦБ предупредил, что готов вновь вернуться к этому вопросу только в первом-втором квартале 2017 года.

В новом заявлении ЦБ РФ говорится, что ключевая ставка будет меняться не ранее, чем в первом полугодии 2017 года.

Отмечается, первые три заседания в 2017 году назначены на 3 февраля, 24 марта и 28 апреля. В заявлении также говорится, что потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен. Об этом сообщает «Интерфакс».