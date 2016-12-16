Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов, говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что решение не стало неожиданностью, так как, снижая ставку на сентябрьском заседании, ЦБ предупредил, что готов вновь вернуться к этому вопросу только в первом-втором квартале 2017 года.
В новом заявлении ЦБ РФ говорится, что ключевая ставка будет меняться не ранее, чем в первом полугодии 2017 года.
Отмечается, первые три заседания в 2017 году назначены на 3 февраля, 24 марта и 28 апреля. В заявлении также говорится, что потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Голодец заявила о росте числа бедных в РФ
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии