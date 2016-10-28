Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых, сообщает регулятор.

- Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым, - отметили в ЦБ РФ.

Эксперты ожидали такого решения от регулятора.