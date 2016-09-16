Банк России снизил ключевую ставку до 10 процентов

Члены совета директоров Банка России 16 сентября приняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10 процентов.

Эксперты склонялись к мнению, что на фоне замедления инфляции регулятор возобновит смягчение политики именно на сентябрьском, «опорном» заседании.

Ставка снижается второй раз за девять последних заседаний совета директоров Банка России.