Банк России снизил ключевую ставку до 10 процентов
Члены совета директоров Банка России 16 сентября приняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10 процентов.
Эксперты склонялись к мнению, что на фоне замедления инфляции регулятор возобновит смягчение политики именно на сентябрьском, «опорном» заседании.
Ставка снижается второй раз за девять последних заседаний совета директоров Банка России.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии