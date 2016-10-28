Банк России рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Центральный банк РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке, сообщает «Интерфакс».
Совет директоров ЦБ на последнем «опорном» заседании по ДКП 16 сентября решил снизить ключевую ставку с 10,5 процента до 10 процентов годовых.
Одновременно Банк России дал явный сигнал относительно политики в будущем, заявив, что для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца года с возможностью ее снижения только в I-II квартале 2017 года.
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