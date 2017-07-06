Банк России поменяет внешний вид денег

Эмблему Центробанка на банкнотах заменят на государственный герб России, рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

По его словам, на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей будет отпечатан российский герб.

«Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», - цитирует «Российская газета» слова представителя ЦБ РФ.

Он также отметил, что введение изображения герба влечет изменение дизайна банкнот, поэтому замена эмблемы ЦБ на герб будет осуществляться при проведении плановой модернизации банкнот.

При этом, банкноты старого образца изыматься не будут.