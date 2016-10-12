Банк России отметил восстановление потребления в стране

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает признаки восстановления потребления.

- Должен быть очень правильный баланс между потреблением и сбережением. Тогда потребление начнет постепенно восстанавливаться, и мы уже сейчас видим признаки этого, - цитирует ее «Интерфакс».

Вместе с тем глава Центробанка отметила, что инфляция остается высокой и ее необходимо снижать до инвестиционного уровня в 4 процента. Набиуллина добавила, что сейчас существует мнение, что инфляция пришла в норму, пора остановиться на этом уровне и снижать ставки.