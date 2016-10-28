Банк России опубликовал курсы валют с 29 октября

Центральный банк России опубликовал курсы валют, начиная с 29 октября, сообщает регулятор.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,22 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 октября, составляет 68,6783 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,12 процента.