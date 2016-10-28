Банк России опубликовал курсы валют с 29 октября
Центральный банк России опубликовал курсы валют, начиная с 29 октября, сообщает регулятор.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,22 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 октября, составляет 68,6783 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,12 процента.
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